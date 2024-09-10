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Собянин: в Люберцах отражена атака БПЛА, летевшего на Москву

Атака беспилотника, летевшего на Москву, была отражена в городском округе Люберцы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее над Брянской областью в течение часа был уничтожен 21 БПЛА.