Собянин: в Люберцах отражена атака БПЛА, летевшего на Москву

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранее над Брянской областью в течение часа был уничтожен 21 БПЛА.
Атака беспилотника, летевшего на Москву, была отражена в городском округе Люберцы.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранее над Брянской областью в течение часа был уничтожен 21 БПЛА.