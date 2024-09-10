Собянин сообщил об уничтожении еще двух следовавших на Москву БПЛА

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.