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Собянин сообщил об уничтожении еще двух следовавших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом 10 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито еще два беспилотника, летевших на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр города уточнил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, а на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в тот же день Собянин сообщал об уничтожении беспилотника в городском округе Люберцы.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.