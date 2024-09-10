ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву

«В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в своем Telegram-канале.