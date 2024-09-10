ПВО сбила еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву

«В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник Собянин сообщал о поражении беспилотника в городском округе Люберцы и двух БПЛА в Раменском городском округе.
На фоне отражения украинской атаки в столичном аэропорту Внуково задержаны часть рейсов на прилет и вылет.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
В последний раз беспилотники массово атаковали столицу 1 сентября. Тогда один сбитый БПЛА при падении повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.