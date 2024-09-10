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В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Взрывы неоднократно раздались в Черкасской области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Черкасской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.

«На Черкасчине слышны звуки взрывов», — сообщает телеканал.

Чуть позже телеканал сообщил о повторных звуках взрывов в области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.