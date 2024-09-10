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Над Брянской областью перехватили и уничтожили 59 БПЛА

БРЯНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

«Над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 59 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы.