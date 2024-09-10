Над Брянской областью перехватили и уничтожили 59 БПЛА

БРЯНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.