Один умер, трое пострадали: смертельное ДТП зафиксировали во Владивостоке

В районе четырех утра на проспекте 100-летия Владивостоку, 159«Б», во Владивостоке водитель Toyota Corona не справился с управлением и врезался в столб. Умер один из пассажиров, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно информации аварийных комиссаров, личность водителя не установлена. Предположительно, рулевой находился в состоянии алкогольного опьянения. По всей видимости, мужчина разогнался и не успел среагировать во время движения, из-за чего и врезался в столб.
Водитель скончался, остальные пострадали. На место происшествия прибыли спасатели, карета скорой помощи и полицейские. Людям потребовалась помощь сотрудников МЧС, чтобы выбраться из машины. Авто смято, открыть дверь самостоятельно у пассажиров не получилось.
Пострадавших осмотрели медики, их госпитализировали. Отметим, что специалисты проводят проверку по факту произошедшего. Они выяснят подробности ДТП и проверят, находились ли люди в состоянии опьянения.