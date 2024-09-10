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Рейсы во Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны после атаки БПЛА в Подмосковье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. 30 рейсов на вылет и 11 — на прилет задержаны, два отменены в московском аэропорту Внуково, следует из данных на его онлайн-табло. Так, отправление рейсов в Дубай, Абу-Даби, Даламан, Надым, Астану, Измир, Когалым, Игарку, Уфу, Бухару, Ереван, Анталью, Бодрум и Стамбул отложено.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, согласно данным онлайн-табло, с опозданием в столицу прибудут рейсы из Стамбула, Антальи, Даламана, Дубая, Бухары, Екатеринбурга, Грозного и Уфы. Отмечается, что три самолета перенаправлены в аэропорт Шереметьево, еще два — в Пулково.

Согласно расписанию, рейсы из Грозного в Москву и из Москвы в Абу-Даби отменены, указывается на онлайн-табло Внуково.

Также рейсы на вылет и на прилет задержаны в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи сбитых силами ПВО беспилотных летательных аппаратах, летевших в направлении Москвы.