Рейсы во Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны после атаки БПЛА в Подмосковье

Кроме того, согласно данным онлайн-табло, с опозданием в столицу прибудут рейсы из Стамбула, Антальи, Даламана, Дубая, Бухары, Екатеринбурга, Грозного и Уфы. Отмечается, что три самолета перенаправлены в аэропорт Шереметьево, еще два — в Пулково.