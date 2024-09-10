Рейсы во Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны после атаки БПЛА в Подмосковье

Кроме того, согласно данным онлайн-табло, с опозданием в столицу прибудут рейсы из Стамбула, Антальи, Даламана, Дубая, Бухары, Екатеринбурга, Грозного и Уфы. Отмечается, что три самолета перенаправлены в аэропорт Шереметьево, еще два — в Пулково.
Согласно расписанию, рейсы из Грозного в Москву и из Москвы в Абу-Даби отменены, указывается на онлайн-табло Внуково.
Также рейсы на вылет и на прилет задержаны в аэропортах Шереметьево и Домодедово.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи сбитых силами ПВО беспилотных летательных аппаратах, летевших в направлении Москвы.