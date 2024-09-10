Второклассник попал под колеса иномарки в Хабаровском крае

9 сентября в Комсомольске на улице Культурной произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Ребенок получил травму. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ДТП случилось около 15:30 в районе дома № 17 улицы Культурной. Водитель автомобиля «Тойота-Королла-Филдер» 1971 года рождения двигался по улице Культурной в сторону Щорса. Он наехал на восьмилетнего пешехода.
«Ребенок выбежал на дорогу вне пешеходного перехода из-за припаркованных автомобилей», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Несовершеннолетний получил незначительную травму. В отношении законных представителей ребенка составлен административный материал по статье КоАП РФ.