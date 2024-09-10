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Второклассник попал под колеса иномарки в Хабаровском крае

Ребенок выбежал на дорогу.

9 сентября в Комсомольске на улице Культурной произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Ребенок получил травму. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ДТП случилось около 15:30 в районе дома № 17 улицы Культурной. Водитель автомобиля «Тойота-Королла-Филдер» 1971 года рождения двигался по улице Культурной в сторону Щорса. Он наехал на восьмилетнего пешехода.

«Ребенок выбежал на дорогу вне пешеходного перехода из-за припаркованных автомобилей», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.

Несовершеннолетний получил незначительную травму. В отношении законных представителей ребенка составлен административный материал по статье КоАП РФ.