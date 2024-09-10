Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК

«В ночь на 10 сентября дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены 2 БПЛА над Тульской областью. Падение обломков произошло на одном из объектов топливного-энергетического комплекса. Пострадавших нет. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация на контроле», — говорится в сообщении на сайте.