В Домодедово и Раменском сбиты еще три беспилотника

О первом сбитом в Подмосковье беспилотнике Собянин сообщил около 02:30, о последнем уничтоженном БПЛА — в 03:58. К настоящему моменту известно, что в Люберцах был уничтожен один дрон, в Раменском — три, в Подольске — четыре, в Домодедово — два.