В Домодедово и Раменском сбиты еще три беспилотника

О первом сбитом в Подмосковье беспилотнике Собянин сообщил около 02:30, о последнем уничтоженном БПЛА — в 03:58. К настоящему моменту известно, что в Люберцах был уничтожен один дрон, в Раменском — три, в Подольске — четыре, в Домодедово — два.
Помимо Московской области беспилотники также атаковали Брянскую, Липецкую и Тульскую области. По словам брянского губернатора Александра Богомаза, в небе над регионом перехвачено и уничтожено 59 БПЛА. Липецкий губернатор Игорь Артамонов число атаковавших беспилотников не привел. Тульскую область атаковали два БПЛА, обломки одного из них упали на объект топливного-энергетического комплекса, сообщило Министерство по региональной безопасности.