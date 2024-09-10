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В Домодедово и Раменском сбиты еще три беспилотника

Еще два летевших в направлении Москвы беспилотника были уничтожены в городском округе Домодедово, один — в Раменском, сообщил мэр Сергей Собянин. С учетом этих атак число сбитых в Московской области за ночь БПЛА увеличилось до десяти.

Источник: РИА "Новости"

О первом сбитом в Подмосковье беспилотнике Собянин сообщил около 02:30, о последнем уничтоженном БПЛА — в 03:58. К настоящему моменту известно, что в Люберцах был уничтожен один дрон, в Раменском — три, в Подольске — четыре, в Домодедово — два.

Помимо Московской области беспилотники также атаковали Брянскую, Липецкую и Тульскую области. По словам брянского губернатора Александра Богомаза, в небе над регионом перехвачено и уничтожено 59 БПЛА. Липецкий губернатор Игорь Артамонов число атаковавших беспилотников не привел. Тульскую область атаковали два БПЛА, обломки одного из них упали на объект топливного-энергетического комплекса, сообщило Министерство по региональной безопасности.

Собянин Сергей