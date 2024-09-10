В Иркутской области подростки повесили и зарубили собаку

9 сентября в соцсетях всплыло видео, на котором неизвестные издевались над домашним животным. Публикацией заинтересовались правоохранители. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД и прокуратуре региона, за короткие сроки полицейским удалось выяснить личность душегубов. Ими оказались трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет из села Котик Тулунского района.
— В ходе мониторинга сети Интернет мы выявили видеозапись, на которой один из несовершеннолетних держит привязанную веревкой за шею собаку, а его сверстник наносит ей удары топором. В настоящий момент инспекторами по делам несовершеннолетних проводятся необходимые мероприятия, — пояснили в ведомстве.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. В свою очередь, межрайонная прокуратура организовала самостоятельную проверку по факту жестокого обращения с животным. Также было взято под контроль выяснение обстоятельств произошедшего.