В Иркутской области подростки повесили и зарубили собаку

9 сентября в соцсетях всплыло видео, на котором неизвестные издевались над домашним животным. Публикацией заинтересовались правоохранители. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД и прокуратуре региона, за короткие сроки полицейским удалось выяснить личность душегубов. Ими оказались трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет из села Котик Тулунского района.