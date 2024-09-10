Трагедия в день рождения: мужчина погиб на железной дороге во Владивостоке

Второй случай зафиксирован ночью 9 сентября у железнодорожной станции Крабовая в Находке. 73-летняя женщина передвигалась вдоль железнодорожных путей, её задело потоком воздуха от проезжающего поезда. В результате женщину сильно отбросило в сторону, что привело к травмированию. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.