Трагедия в день рождения: мужчина погиб на железной дороге во Владивостоке

В Приморье произошли два несчастных случая на железнодорожных путях, в результате которых пострадали люди, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Первый инцидент случился утром 6 сентября возле станции Первая речка во Владивостоке. 44-летний мужчина погиб, переходя железнодорожные пути в неположенном месте прямо на запрещающий сигнал светофора. Трагедия произошла в день его рождения.
Второй случай зафиксирован ночью 9 сентября у железнодорожной станции Крабовая в Находке. 73-летняя женщина передвигалась вдоль железнодорожных путей, её задело потоком воздуха от проезжающего поезда. В результате женщину сильно отбросило в сторону, что привело к травмированию. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.
Сейчас причины и обстоятельства обоих происшествий устанавливаются. Транспортная прокуратура Приморского края начала проверки с целью выяснения, были ли соблюдены нормы безопасности движения на железнодорожном транспорте, и в ходе расследований будет дана оценка действиям локомотивных бригад.
Напомним, в июне в Уссурийске грузовой поезд насмерть сбил 52-летнего мужчину в день его рождения.