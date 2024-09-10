Что произошло в Иркутске в ночь на 10 сентября 2024: последние новости

За прошедшие выходные в обман аферистов поверили 16 жителей жителей Приангарья. Одной из пострадавших стала 55-летняя женщина, с которой связался «руководитель» медицинской организации, в которой она работает. Он сообщил об утечке данных коллег, после этого с женщиной связался «представитель спецслужб», который сообщил, что от ее имени поступил перед денежных средств одному из разыскиваемых преступников. Женщине угрожали уголовной ответственностью. Испугавшись, она перевела 1,3 миллиона рублей.