Что произошло в Иркутске в ночь на 10 сентября 2024: последние новости

За два дня жители Иркутской области перевели мошенникам 5,1 млн.
За прошедшие выходные в обман аферистов поверили 16 жителей жителей Приангарья. Одной из пострадавших стала 55-летняя женщина, с которой связался «руководитель» медицинской организации, в которой она работает. Он сообщил об утечке данных коллег, после этого с женщиной связался «представитель спецслужб», который сообщил, что от ее имени поступил перед денежных средств одному из разыскиваемых преступников. Женщине угрожали уголовной ответственностью. Испугавшись, она перевела 1,3 миллиона рублей.
Губернатор Иркутской области рассказал об итогах муниципальных выборов.
В Приангарье 8 сентября состоялся единый день голосования. Выбирали 18 мэров районов и округов, 33 главы муниципалитета, а также замещалось 484 депутатских мандата. Игорь Кобзев поблагодарил избирателей и тех, кто помог провести выборы. Также поздравил победителей.
16-летний хулиган осужден за стрельбу в автобусе в Нижнеудинске.
16-летний подросток в феврале этого года поругался с водителем автобуса. Во время конфликта он достал оружие и выстрелил три раза. Его признали виновным и осудили условно на два года.