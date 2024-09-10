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Чиновницу омского минсоцтруда и директора дома-интерната подозревают во взятках

По решению суда они отправлены под стражу и под арест.

Источник: Комсомольская правда

В Омске заведено уголовное дело о даче и получении взятки. В преступлениях подозревают директора бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Драгунский дом-интернат» и руководителя департамента финансово-экономического обеспечения регионального минсоцструда.

О расследовании сообщили в СУ СКР по Омской области, дело возбуждено по материалам УФСБ. Что интересно, по версии следствия, преступление было совершено не когда-то давно, как часто бывает в уголовных делах, где фигурируют чиновники, а в 2024 году.

«По версии следствия, руководитель департамента получила от директора дома-интерната взятку за выполнение ряда действий в интересах взяткодателя, а также за общее покровительство деятельности директора дома-интерната по выполнению государственного задания на предоставление социального обслуживания», — сообщили в СУ СКР.

Сумма взятки составила 200 000 рублей.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемым меру пресечения. Директора департамента минсоцтруда на 2 месяца отправили под стражу, Директора дома-интерната — под домашний арест.