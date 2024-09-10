Чиновницу омского минсоцтруда и директора дома-интерната подозревают во взятках

О расследовании сообщили в СУ СКР по Омской области, дело возбуждено по материалам УФСБ. Что интересно, по версии следствия, преступление было совершено не когда-то давно, как часто бывает в уголовных делах, где фигурируют чиновники, а в 2024 году.