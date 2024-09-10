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Подростков, издевавшихся над собакой в Иркутской области, нашли

В Тулунском районе нашли подростков, которые с особой жестокостью издевались над животным. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

«Полицейские установили участников опубликованного видео жестокого обращения с собакой. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят мероприятия», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

Напомним, что в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой один из детей держит привязанную веревкой за шею собаку, а его сверстник наносит ей удары топором. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

В региональной прокуратуре отметили, что над собакой издевались трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Один из них учится в техникуме. Сотрудники ведомства контролирует ход и результаты проверки, организованной по статье «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц)». Все обстоятельства выясняются.