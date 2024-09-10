Подростков, издевавшихся над собакой в Иркутской области, нашли

«Полицейские установили участников опубликованного видео жестокого обращения с собакой. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят мероприятия», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Напомним, что в ходе мониторинга интернета сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой один из детей держит привязанную веревкой за шею собаку, а его сверстник наносит ей удары топором. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.
В региональной прокуратуре отметили, что над собакой издевались трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Один из них учится в техникуме. Сотрудники ведомства контролирует ход и результаты проверки, организованной по статье «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц)». Все обстоятельства выясняются.