Игорь Мартынов: «После быстрого пропущенного гола “Авангард” не сдавался, это сработало»

— Такое тоже случается, хотя мы были готовы к этому. Разбирали момент того, что казанцы всегда выкидывают шайбу из-за ворот на «пятачок». Смотрели видео про это. Но все же не смогли предотвратить. Никто однако не собирался сдаваться, и времени после этого, чтобы исправить ситуацию, было еще очень много.