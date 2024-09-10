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Игорь Мартынов: «После быстрого пропущенного гола “Авангард” не сдавался, это сработало»

Мартынов, ставший автором последнего гола «Ак Барсу», прокомментировал матч.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 9 сентября уверенно обыграл дома «Ак Барс» 4:1 в матче чемпионата КХЛ. Последний гол у «ястребов» забил Игорь Мартынов, он и дал комментарий о матче после его окончания для «КП Омск».

Хоккеист подчеркнул, что казанский клуб сейчас — сложный соперник, хорошо играющий и в атаке, и в защите.

— Я в принципе весь матч работал на то, чтобы забить свой гол, и до того, успешного, момента было много шансов. Можно было их реализовать. Может быть, не хватало фарта. В данном случае получился вот такой эпизод, это движение для броска я тренировал, в итоге удалась заброшенная шайба.

— «Ак Барс» Билялетдинова и нынешний — большая ли между ними разница?

— Разница есть. Его игроки сейчас очень хорошо садятся в оборону, но и очень хорошо идут на наших защитников, перекрывают нам борта. Нам было очень сложно выйти из своей зоны. И выйти из-под давления.

— Как оцените то, что у соперника удался такой быстрый гол в первом периоде?

— Такое тоже случается, хотя мы были готовы к этому. Разбирали момент того, что казанцы всегда выкидывают шайбу из-за ворот на «пятачок». Смотрели видео про это. Но все же не смогли предотвратить. Никто однако не собирался сдаваться, и времени после этого, чтобы исправить ситуацию, было еще очень много.

— Согласитесь, что самым успешным периодом у «Авангарда» был второй?

— Вторая половина его — тренер отметил, что мы очень хорошо отбирали шайбу и накладывали свои смены на смены соперника в зоне атаки.

— В третьем периоде «Ак Барс» как будто перестроился, из-за этого вам на своей скорости приходилось убегать в атаку чуть ли не в одиночку. Согласитесь, что соперник там сменил тактику?

— Не знаю, поменял ли он тактику, но этот соперник сейчас в целом очень активно играет, так что тяжело играть в таком темпе все 60 минут. А мы сами быстрая команда, поэтому и конкретно наше звено создает много моментов, мы стараемся работать на общий результат.

Далее омская команда 11 сентября дома сыграет с «Амуром».