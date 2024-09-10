Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раменском после атаки беспилотника загорелся жилой дом

В результате атаки беспилотника начался пожар в жилом доме в подмосковном городском округе Раменское, сообщил мэр Сергей Собянин. Обломки еще одного БПЛА упали в районе международного аэропорта Жуковский.

Источник: РИА "Новости"

По словам господина Собянина, возгорание в жилом доме в Раменском произошло на уровне 11−12 этажей. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не приводится.

«Устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский», — написал Сергей Собянин в Telegram. Еще один беспилотник был сбит в городском округе Коломна.

Всего ночью в Раменском городском округе были уничтожены пять беспилотников. Атаке также подверглись Подольск, Домодедово, Люберцы и Кашира. На фоне атак в столичных аэропортах задерживаются вылеты самолетов. Из данных онлайн-табло следует, что во Внуково задержаны более 30 международных и внутренних авиарейсов. В Домодедово задерживаются около 20 рейсов, в Жуковском — пять.

Собянин Сергей