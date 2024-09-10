В Раменском после атаки беспилотника загорелся жилой дом

По словам господина Собянина, возгорание в жилом доме в Раменском произошло на уровне 11−12 этажей. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не приводится.
«Устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский», — написал Сергей Собянин в Telegram. Еще один беспилотник был сбит в городском округе Коломна.
Всего ночью в Раменском городском округе были уничтожены пять беспилотников. Атаке также подверглись Подольск, Домодедово, Люберцы и Кашира. На фоне атак в столичных аэропортах задерживаются вылеты самолетов. Из данных онлайн-табло следует, что во Внуково задержаны более 30 международных и внутренних авиарейсов. В Домодедово задерживаются около 20 рейсов, в Жуковском — пять.