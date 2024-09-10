В Раменском после атаки беспилотника загорелся жилой дом

Всего ночью в Раменском городском округе были уничтожены пять беспилотников. Атаке также подверглись Подольск, Домодедово, Люберцы и Кашира. На фоне атак в столичных аэропортах задерживаются вылеты самолетов. Из данных онлайн-табло следует, что во Внуково задержаны более 30 международных и внутренних авиарейсов. В Домодедово задерживаются около 20 рейсов, в Жуковском — пять.