«Будто 300 лет знакомы. В душу влезла!»: сибиряк два года переводил мошенникам деньги, которые копил больше 20 лет

— Разговаривала со мной, как родня моя. В душу влезла! Ну, как так можно? — негодует 78-летний Борис Константинов (имя изменено — прим. Ред.). Больше 20 лет ушло у сибиряка и его жены, чтобы накопить 2,5 миллиона рублей. Супруги все хотели потратить на детей и внуков: кому помочь с учебой, кому с осуществлением мечты. Однако все средства утекли в карман мошенников. И при этом не за один вечер или даже не за неделю. Два года Борис думал, что зарабатывает на инвестициях. В личном кабинете мобильного приложения был уверен, что «покупает акции», видел, как «растет» его доход. Когда собственные сбережения для инвестирования у пенсионера закончились, он решил вывести. Но не получилось. Тогда и понял, что уже два года кормит своими кровными аферистов. Подробности — в материале КП-Иркутск.