«Будто 300 лет знакомы. В душу влезла!»: сибиряк два года переводил мошенникам деньги, которые копил больше 20 лет

— Разговаривала со мной, как родня моя. В душу влезла! Ну, как так можно? — негодует 78-летний Борис Константинов (имя изменено — прим. Ред.). Больше 20 лет ушло у сибиряка и его жены, чтобы накопить 2,5 миллиона рублей. Супруги все хотели потратить на детей и внуков: кому помочь с учебой, кому с осуществлением мечты. Однако все средства утекли в карман мошенников. И при этом не за один вечер или даже не за неделю. Два года Борис думал, что зарабатывает на инвестициях. В личном кабинете мобильного приложения был уверен, что «покупает акции», видел, как «растет» его доход. Когда собственные сбережения для инвестирования у пенсионера закончились, он решил вывести. Но не получилось. Тогда и понял, что уже два года кормит своими кровными аферистов. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Суммы росли, как на дрожжах.
Началась эта история осенью 2021 года. Тогда в интернете Борис наткнулся на объявление о пассивном заработке. Мол, сидишь себе на пенсии, а денежки капают. Заманчиво? Да не то слово.
— Прежде обсудил идею с женой, — рассказывает жертва обмана. — Она поддержала. Тогда позвонил в инвестиционную компанию. Номер был указан в объявлении. Ответила женщина с приятным располагающим голосом и представилась консультантом.
Первым делом сибиряку помогли создать личный кошелек в приложении на мобильном телефоне. Когда все было готово, Борис внес первый взнос — около 40 тысяч рублей. При этом на том конце провода заверили: ставки такие высокие, что доход с этого будет получать до 200 (!) тысяч рублей ежемесячно! После он внес еще 70 тысяч рублей, затем еще 80, 90 и 100. Прибыль пенсионер отслеживал в личном кабинете, суммы действительно росли, как на дрожжах. Одно, но — вывести их нельзя, если вдруг захотелось. Но Бориса это обстоятельство не скоро насторожило. Вклады в банках же тоже не все можно вывести до окончания срока.
— Успехом делился с супругой, — вспоминает Борис. — Показывал доход и рассказывал про отзывчивого консультанта, которая всегда на связи, помогает, советует, подсказывает. Она так расположила к себе… Во время беседы могла сказать: «Подождите, я сейчас собачку покормлю». Оригинально!
«Борис указывал во время дачи показаний, будто они с мошенницей 300 лет были знакомы», — рассказывают КП-Иркутск в прокуратуре Бурятии о психологическом воздействии на сибиряка.
Борису даже отправили гарантийное письмо. Якобы компания обязуется выплатить ему все дивиденды. А в случае невыполнения обязательств сибиряк мог обратиться в Государственный финансовый контроль. Все это окончательно убедило Бориса в честности и солидности компании. И Борис все больше и больше «инвестировал» ….
— Делал это по указке консультанта. Она, например, говорила: в течение 30 минут внесите 80 тысяч рублей, а то потеряете возможную прибыль… Я и делал.
«Я был не в себе от злости».
Так продолжалось два года. А в 2022 году, когда уже все сбережения Бориса и его супруги перекочевали со счетов в банке на «инвестиционный», сибиряк занервничал и решил вывести прибыль. Однако услышал в ответ: «Невозможно». А после без объяснения причины аферисты пропали со связи. Тогда осознал, что уже два года кормит аферистов, и впал в шок.
— И жена, конечно же, тоже расстроилась… Копили всю жизнь, и остались ни с чем…
Пенсионер обратился с заявлением в полицию. Вскоре завели уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. Были собраны доказательства, что Борис действительно оказался жертвой мошеннической махинации. А в 2023 году прокуратура Бурятии решила вступиться за права сибиряка. Ведь он вошел в категорию людей, чьи интересы ведомство может отстаивать в суде.
— Прокурор подал исковое заявление в интересах потерпевшего о неосновательном обогащении в суд, — рассказывает Борис Paднaeв, исполняющий обязанности прокурора Советского района Улан-Удэ. — Ведь во время расследования был установлен мужчина, на банковский счет которого пенсионер перевел частями 350 тысяч рублей. Он в суде выступил ответчиком. Ведь к мошеннической схеме человек не имеет отношения. На его счет Борис по наставлению аферистов переводил средства.
В мае 2024 года суд встал на сторону Бориса. Кстати, сумма уже поступила на его счет. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. В планах установить остальных людей, на чьи счета поступали суммы, и вернуть все сбережения пенсионера.