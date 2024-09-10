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В Раменском при пожаре из-за атаки беспилотника погиб ребенок

В подмосковном городе Раменское в результате пожара в жилом доме на Спортивном проезде погиб 9-летний ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Возгорание началось в результате атаки беспилотников. Еще один дрон попал в дом по Высоковольтной улице, известно об одном пострадавшем.

Источник: РИА "Новости"

Ночью в городском округе Раменское были сбиты шесть беспилотников. В результате атаки одного из них в районе 11−12 этажей жилого дома на Спортивном проезде начался пожар. «Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок», — написал господин Воробьев в Telegram.

Атаке беспилотника также подвергся многоквартирный дом на Высоковольтной улице в городе Раменское. «Повреждена квартира на 9-м этаже. Туда также выехали все службы. Есть один пострадавший», — сообщил губернатор Подмосковья. Жителей дома эвакуируют в пункты временного размещения в ДК им. Воровского и в школе на ул. Высоковольтной.

Всего, по информации Андрея Воробьева, ночью в Московской области были сбиты 14 беспилотников — в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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