В Раменском при пожаре из-за атаки беспилотника погиб ребенок

Ночью в городском округе Раменское были сбиты шесть беспилотников. В результате атаки одного из них в районе 11−12 этажей жилого дома на Спортивном проезде начался пожар. «Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок», — написал господин Воробьев в Telegram.