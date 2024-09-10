Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ

Как сказано в сообщении, разведывательные подразделения при помощи беспилотного летательного аппарата выявили огневую позицию САУ противника, ведущей огонь по российским военнослужащим. Координаты цели были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» для нанесения огневого поражения. Расчет «Гиацинта» незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил выявленную цель.
На счету артиллерийских расчетов «Южной» группировки войск также неоднократное уничтожение артиллерийских гаубиц иностранного производства, таких как М777 (155-миллиметровая гаубица американского производства).
«Из последних, что недавно были — в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено орудие три топора», — рассказал командир взвода с позывным «Махони» на видео, предоставленном министерством обороны.
В силовом ведомстве также добавили, что, кроме контрбатарейной борьбы, в ходе выполнения боевых задач артиллеристы группировки наносят удары по выявленным разведывательными средствами огневым позициям, фортификационным сооружениям, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы украинских националистов.
Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные и слаженные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения первого выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.