Артиллеристы уничтожили на Донецком направлении украинскую САУ

В силовом ведомстве также добавили, что, кроме контрбатарейной борьбы, в ходе выполнения боевых задач артиллеристы группировки наносят удары по выявленным разведывательными средствами огневым позициям, фортификационным сооружениям, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы украинских националистов.