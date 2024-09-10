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Нашел винтовку на берегу реки житель Хабаровского края

На мужчину завели уголовное дело.

В Амурском районе полицейские изъяли у 41-летнего жителя поселка Санболи охотничий карабин без заводского номера. Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы, а его конструкция была изменена — укорочен ствол. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мужчина рассказал, что нашел винтовку в мае на берегу реки Кур и решил оставить ее для личных нужд.

«В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье о незаконном хранении и ношении оружия. Ему грозит до четырех лет лишения свободы», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.

На время расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Карабин будет уничтожен по решению суда.