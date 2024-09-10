Нашел винтовку на берегу реки житель Хабаровского края

В Амурском районе полицейские изъяли у 41-летнего жителя поселка Санболи охотничий карабин без заводского номера. Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы, а его конструкция была изменена — укорочен ствол. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".