Нашел винтовку на берегу реки житель Хабаровского края

В Амурском районе полицейские изъяли у 41-летнего жителя поселка Санболи охотничий карабин без заводского номера. Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы, а его конструкция была изменена — укорочен ствол. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина рассказал, что нашел винтовку в мае на берегу реки Кур и решил оставить ее для личных нужд.
«В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье о незаконном хранении и ношении оружия. Ему грозит до четырех лет лишения свободы», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.
На время расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Карабин будет уничтожен по решению суда.