Водитель грузовика погиб в Челябинской области из-за лопнувшей шины

На трассе М-5 в Ашинском районе опрокинулся грузовик. Водитель погиб. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.
Трагический инцидент произошёл вечером 9 сентября на 1594 километре автодороги Москва — Челябинск. Автомобиль Volvo с полуприцепом съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, причиной аварии стал разрыв переднего правого колеса на тягаче.
48-летнего водителя большегруза доставили в больницу Сима, однако врачи его не спасли.
Известно, что в момент ДТП мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.