Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель грузовика погиб в Челябинской области из-за лопнувшей шины

Большегруз опрокинулся на дороге.

Источник: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

На трассе М-5 в Ашинском районе опрокинулся грузовик. Водитель погиб. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.

Трагический инцидент произошёл вечером 9 сентября на 1594 километре автодороги Москва — Челябинск. Автомобиль Volvo с полуприцепом съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, причиной аварии стал разрыв переднего правого колеса на тягаче.

48-летнего водителя большегруза доставили в больницу Сима, однако врачи его не спасли.

Известно, что в момент ДТП мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.