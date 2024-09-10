Водитель грузовика погиб в Челябинской области из-за лопнувшей шины

Трагический инцидент произошёл вечером 9 сентября на 1594 километре автодороги Москва — Челябинск. Автомобиль Volvo с полуприцепом съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, причиной аварии стал разрыв переднего правого колеса на тягаче.