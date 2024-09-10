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В Калужской области уничтожили семь БПЛА

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. ПВО ночью уничтожила 7 БПЛА в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах, жертв и разрушений инфраструктуры, предварительно, нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью силами ПВО в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах уничтожено 7 БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет», — написал он в Telegram-канале.