В Калужской области уничтожили семь БПЛА

«Сегодня ночью силами ПВО в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах уничтожено 7 БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет», — написал он в Telegram-канале.