В Приморье изучают инцидент с отказом «скорой» проехать на платную парковку

«10 сентября 2024 года в соцмедиа размещена информация о том, что на улице Дальзаводская в городе Владивостоке автомобиль скорой медицинской помощи не смог проехать по вызову к больному на территорию торгового центра, оборудованную шлагбаумом и системой оплаты. По данному факту следователями СК Приморья организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.