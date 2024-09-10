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В Приморье изучают инцидент с отказом «скорой» проехать на платную парковку

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Следователи в Приморье организовали доследственную проверку по факту инцидента с отказом прибывшему по вызову автомобилю скорой помощи в проезде на платную парковку торгового центра во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Источник: РИА Новости

«10 сентября 2024 года в соцмедиа размещена информация о том, что на улице Дальзаводская в городе Владивостоке автомобиль скорой медицинской помощи не смог проехать по вызову к больному на территорию торгового центра, оборудованную шлагбаумом и системой оплаты. По данному факту следователями СК Приморья организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

О проведении проверки по факту инцидента также сообщила краевая прокуратура.

СК