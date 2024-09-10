Что известно об атаке беспилотников на Москву и другие регионы РФ

Несколько десятков БПЛА ликвидированы в других регионах России. Оттуда сведений о пострадавших не поступало.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.
Москва и Московская область
- Мэр Москвы Сергей Собянин с 02:32 сделал серию публикаций в своем официальном Telegram-канале о поражении беспилотников, следовавших в направлении столицы.
- убернатор Московской области Андрей Воробьев в 05:23 мск сообщил, что силы ПВО на тот момент сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
- Повреждены многоквартирные дома в Раменском. В Спортивном проезде загорелись квартиры в районе 11−12-го этажей. Изначально сообщалось о гибели девятилетнего ребенка, однако позднее Воробьев сообщил, что эта информация не подтвердилась. Погибла 46-летняя женщина. Экстренные службы и глава округа прибыли на место, организован штаб.
- Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице в Раменском, повреждена квартира на 9-м этаже. Есть один пострадавший. Туда также выехали все службы.
- В доме в Спортивном проезде в Раменском пострадали три человека, их госпитализировали.
- В Раменском эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания.
- Устраняются последствия падения осколков сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский.
- Собянин сообщил о работе специалистов в Троицком административном округе Москвы, где осколки БПЛА упали на территории частного домовладения.
- В 05:37 мск Собянин сообщил о поражении еще одного вражеского беспилотника в Раменском городском округе.
- Согласно данным онлайн-табло, задержаны или отменены рейсы на вылет и на прилет в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Жуковского, аэропорт закрыт на прием и вылет самолетов.
Другие регионы
- Силы ПВО уничтожили 59 БПЛА над территорией Брянской области. Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.
- Два БПЛА уничтожены над Тульской областью. Обломки упали на одном из объектов топливо-энергетического комплекса, сообщили в пресс-службе министерства по региональной безопасности региона. Пострадавших нет.
- О подавленных беспилотниках, не указывая их числа, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов. Это произошло в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах.
- В Калужской области силы ПВО ночью уничтожили семь БПЛА в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.