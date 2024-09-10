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В пермском ТРЦ «Планета» сработала пожарная сигнализация

Сегодня ночью пожарные расчёты выезжали в торгово-развлекательный центр «Планета».

Источник: Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», в 00 часов 12 минут ПАК «Стрелец мониторинг» передал тревожный сигнал. По предварительным данным, в помещении серверной ТРЦ могло произойти возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.

МЧС