В Башкирии водолазы обследовали 16 тыс. кв.м. акватории Белой в поисках ребенка.

Напомним: 8 сентября в Бирске на правом берегу реки Белая под воду ушел УАЗ с 5 пассажирами. 2 мужчин, мальчик 7 лет и девочка 8 лет выбрались из машины самостоятельно. К сожалению, ещё один 7-летний мальчик выбраться не успел.