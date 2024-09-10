В Перми убит руководитель Свердловского отдела СУ СКР

Евгений Середкин считался одним из самых профессиональных сотрудников управления. Вся его служба была связана с правоохранительными органами. Трудовой путь он начал с должности следователя УВД Дзержинского района Перми. Затем он перешел на должность оперуполномоченного отдела «К» в краевой главк МВД, а после работал в следственном отделе на транспорте. Оттуда господин Середкин перевелся в Соликамск, где работал следователем по особо важным делам. Спустя некоторое время Евгений Середкин вернулся в Пермь на должность следователя в Мотовилихинском отделе СУ СКР, потом он стал замруководителя Индустриального отдела. На эту же должность Евгений Середкин перевелся в Осу, после чего в прошлом году возглавил следственный отдел по Свердловскому району.