В Курской области сбили 12 беспилотников ВСУ

Ночью Украина атаковала при помощи БПЛА несколько российских регионов. В Брянской области, как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, были сбиты средствами ПВО 59 беспилотных летательных аппаратов. В Липецкой области БПЛА были подавлены на территории трех муниципалитетов. Их точное количество не называлось. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Подмосковье перехватили более 10 беспилотников. В Калужской области сбили семь беспилотников.