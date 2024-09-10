Затоплены леса и поля, вода подходит к домам: для жителей деревни Ульяновка готовят пункт временного размещения

В деревне Ульяновка Омского района губернатором Виталием Хоценко объявлен режим повышенной готовности — к домам подходит вода. Вокруг населенного пункта уже затоплены леса и поля. Наступление ЧС люди связывают с золоотвалом ТЭЦ-5.
Напомним, ранее мы писали, что из-за золоотвала подтоплены сотни садовых участков в районе Осташково. Подъем уровня грунтовых вод также отмечался в Ульяновке и Морозовке, расположенной в том же Омском районе.
Вину ТЭЦ официально признали в правительстве Омской области. Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, строительство секции 4а золоотвала было проведено с грубым нарушением действующих СанПиНов в зоне потенциально подтопляемых и заболачиваемых территорий. Кроме того, не исполнялись мероприятия по отводу поверхностных вод в водонакопительную емкость.
Устранить нарушения компания ТГК-11, в чьем ведении находится золоотвал, должна была до 20 августа. Однако, видимо, что-то пошло не так — вода продолжает прибывать.
Как сообщили в администрации Омского района, для отвода воды от Ульяновки принято решение построить траншею.
«Выкопано 100 м траншеи глубиной 1 м. Будем привлекать дополнительно технику, чтобы ускорить этот процесс, — рассказал в официальном паблике администрации глава района Геннадий Долматов. — Подготовлены два пункта временного размещения на случай эвакуации. В целях предотвращения затопления деревни Ульяновка необходимо выкопать 600 м траншеи и отсыпать 300 м дороги от въезда в населенный пункт до улицы Лесной».
Что касается Морозовки, то здесь повышение уровня грунтовых вод связали с низкой пропускной способностью дренажных канав и ливневых канализаций в самой деревне.
Канавы расчистили, также было проведено обследование сетей и сооружений канализации, составлены дефектные ведомости, составлена смета на выполнение ремонтных работ и приобретено новое насосное оборудование. «В настоящее время вопрос водоотведения с территории села Морозовка находится на постоянном контроле», — добавили в администрации Омского района.