Затоплены леса и поля, вода подходит к домам: для жителей деревни Ульяновка готовят пункт временного размещения

«Выкопано 100 м траншеи глубиной 1 м. Будем привлекать дополнительно технику, чтобы ускорить этот процесс, — рассказал в официальном паблике администрации глава района Геннадий Долматов. — Подготовлены два пункта временного размещения на случай эвакуации. В целях предотвращения затопления деревни Ульяновка необходимо выкопать 600 м траншеи и отсыпать 300 м дороги от въезда в населенный пункт до улицы Лесной».