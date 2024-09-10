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Три машины обгорели ночью у дома на ул. Дыбенко в Самаре

Во ночь на вторник, 10 сентября, в Самаре на ул. Дыбенко, 6 горел автомобиль Lada Granta, повреждения получили еще два автомобиля: Lada Granta и Lada Priora.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 1:37. На тушение были направлены 12 огнеборцев. Возгорание удалось ликвидировать в 2:05.

Причина случившегося устанавливается.

МЧС