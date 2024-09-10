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В Минусинске простились с погибшим на СВО бойцом Медведевым

В Минусинске состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции 30-летним Михаилом Медведевым.

Источник: администрация Минусинска

10 сентября в Минусинске Красноярского края состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции 30-летним Михаилом Медведевым. Информацию об этом сообщили в администрации города.

Михаил родился и вырос в Минусинске, отучился девять лет в школе № 2, а затем — в сельскохозяйственном колледже на механика по обслуживанию и ремонту технического транспорта. В зону спецоперации мужчина отправился по контракту, служил в Южном военном округе оператором огневой поддержки четвертого отделения. Участвовал в боях на территории ДНР, неоднократно демонстрировал высокопрофессиональные навыки и умения при исполнении задач.

Погиб рядовой 25 мая 2024 года. Прощание с военнослужащим прошло сегодня.