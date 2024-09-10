В Минусинске простились с погибшим на СВО бойцом Медведевым

Михаил родился и вырос в Минусинске, отучился девять лет в школе № 2, а затем — в сельскохозяйственном колледже на механика по обслуживанию и ремонту технического транспорта. В зону спецоперации мужчина отправился по контракту, служил в Южном военном округе оператором огневой поддержки четвертого отделения. Участвовал в боях на территории ДНР, неоднократно демонстрировал высокопрофессиональные навыки и умения при исполнении задач.