В Красноярском крае силовики разгромили экстремистское сообщество

В Красноярском крае задержали подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Сотрудники УФСБ по Красноярскому краю выявили ячейку экстремистов. В неё входили 8 жителей Красноярска и Железногорска. Четверо из них подозреваются в организации и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), остальные — в участии в данном сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).
Предварительно установлено, что в 2024 году двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью преступных действий в отношении представителей так называемых «антифашистов» и лиц нерусской национальности. В это же время аналогичное экстремистское сообщество создали двое жителей Железногорска, после чего они объединились и создали более крупную экстремистскую группу с целью подготовки преступлений на территории региона.
Руководители проводили встречи участников, где пропагандировали насильственные действия в отношении «антифашистов» и иностранцев. Для координации они создали специальный чат в мессенджере.
Позже четверо подозреваемых напали на иностранца в Железногорске. Также они причастны к созданию националистических надписей на стене жилого дома в Железногорске.
Все фигуранты были задержаны утром 10 сентября. По местам их жительства проведены обыски, изъяты пневматические винтовка, пистолет, патроны, ножи, кастеты, бита, перцовый баллончик, предметы с изображением свастики.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений, а также выяснять, есть ли в экстремистском сообществе другие члены.