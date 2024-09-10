В Красноярском крае силовики разгромили экстремистское сообщество

Предварительно установлено, что в 2024 году двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью преступных действий в отношении представителей так называемых «антифашистов» и лиц нерусской национальности. В это же время аналогичное экстремистское сообщество создали двое жителей Железногорска, после чего они объединились и создали более крупную экстремистскую группу с целью подготовки преступлений на территории региона.