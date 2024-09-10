В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибла женщина, еще как минимум три человека пострадали. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили работу. Также из-за обломков БПЛА перекрыто движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы. В Тульской области обломки беспилотников упали на одном из объектов ТЭК, никто не пострадал. В Брянской, Калужской и Липецкой областях так же нет пострадавших.
Минобороны: за ночь над девятью регионами сбито 144 БПЛА
В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников над Московской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще 72 БПЛА было сбито над Брянской областью, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой областью. Еще один дрон уничтожили над территорией Орловской области.