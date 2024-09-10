Повреждены несколько домов: детонация боеприпасов в Воронежской области прекратилась

Напомним, атака вражеских дронов на наш регион произошла в ночь на 7 сентября. В районе трех часов один из сбитых БПЛА спровоцировал пожар и детонацию снарядов. Длилось это до вечера 9 сентября — более двух суток. В районе был введен режим ЧС, началась эвакуация людей. Сейчас местные жители возвращаются в свои дома. Пункты временного размещения закрываются.