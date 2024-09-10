Повреждены несколько домов: детонация боеприпасов в Воронежской области прекратилась

Детонация боеприпасов в Острогожском районе прекратилась и потушен ландшафтный пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале поздно вечером 9 сентября.
Напомним, атака вражеских дронов на наш регион произошла в ночь на 7 сентября. В районе трех часов один из сбитых БПЛА спровоцировал пожар и детонацию снарядов. Длилось это до вечера 9 сентября — более двух суток. В районе был введен режим ЧС, началась эвакуация людей. Сейчас местные жители возвращаются в свои дома. Пункты временного размещения закрываются.
— Электро- и газоснабжение во всех селах, прилегающих к месту происшествия, восстановлено. Комиссия администрации района приступила к оценке ущерба. Согласно первым уточненным данным, несколько домов повреждены огнем, — пояснил губернатор.
Он добавил, что тем, чье имущество пострадало, будет оказана помощь. Сейчас на территории вне населенных пунктов, где происходила детонация, продолжают работать саперы.
— Призываю жителей Острогожского района к бдительности. В случае обнаружения подозрительных предметов нужно немедленно отойти от них и сообщить о находке по телефону 112, — подытожил Александр Гусев.