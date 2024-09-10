Опасность атаки БПЛА в Воронежской области действовала более шести часов

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области действовала более 6 часов в ночь с 9 на 10 сентября. Она была объявлена в 23.54. Об этом проинформировал жителей региона губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.