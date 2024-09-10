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Опасность атаки БПЛА в Воронежской области действовала более шести часов

Были уничтожены и подавлены 5 вражеских беспилотников у границ Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области действовала более 6 часов в ночь с 9 на 10 сентября. Она была объявлена в 23.54. Об этом проинформировал жителей региона губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава региона попросил воронежцев сохранять спокойствие и следить за последующими оповещениями от регионального правительства либо от МЧС России. Силы ПВО были приведены в готовность.

Отменили режим опасности только рано утром в 6.14.

Позже стало известно, что ночью было уничтожено и подавлено у границ Воронежской области 5 украинских БПЛА самолетного типа.

МЧС