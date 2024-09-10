Не повезло ни в любви, ни в инвестициях. Роман по переписке «обошелся» сибиряку в 2 млн рублей

Начиналось все как обычное знакомство в интернете. 32-летний работник одного из производственных предприятий в Улан-Удэ Бурятии увидел в сети обворожительную незнакомку и у них завязалось общение. У сибиряка закрутился роман по переписке, а позже пассия предложила ему подзаработать.
— Она прислала ссылку на сайт для финансовых инвестиций. После чего сообщила, что с ним свяжется ее знакомый, который поможет во всем разобраться, — поделились в ГУ МВД Бурятии.
Не увидев подвоха мужчина согласился и с ним связался псевдоспециалист трейдинговой компании. Во время разговора аферист объяснил, что если хочешь больше заработать, то нужно много вложить.
-Тогда 32-летний мужчина перевел 81 857 рублей личных накоплений на свой якобы виртуальный счет, а потом оформил кредит и отправил еще 1 300 000 рублей. В это время подруга по переписке подбадривала его и призывала вложиться еще, — сообщили в ГУ МВД республики.
Полностью погруженный в «новые отношения» и «заработок» сибиряк взял еще один кредит на 700 тысяч рублей. По прошествии времени он решил вывести деньги и столкнулся с проблемой.
— Лжеинвестор попросил его внести еще дополнительные средства на счет для полного вывода денег. Только тогда житель Улан-Удэ понял, что все это время общался с мошенниками, — заключили полицейские.
Мужчина обратился в полицию, и теперь правоохранители разбираются в произошедшем.