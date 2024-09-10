Не повезло ни в любви, ни в инвестициях. Роман по переписке «обошелся» сибиряку в 2 млн рублей

Начиналось все как обычное знакомство в интернете. 32-летний работник одного из производственных предприятий в Улан-Удэ Бурятии увидел в сети обворожительную незнакомку и у них завязалось общение. У сибиряка закрутился роман по переписке, а позже пассия предложила ему подзаработать.