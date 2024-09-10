Пять самолетов «Уральских авиалиний» вынужденно сели на запасные аэродромы

В Москве временно закрыта часть воздушного пространства. В связи с ограничениями, введенными на полеты в столице, не менее 14 рейсов «Уральских авиалиний» задерживаются или вынужденно ушли на запасные аэродромы.
— Просим с пониманием отнестись к мерам обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, — сообщает пресс-служба авиакомпании.
Так, пять авиарейсов, которые направлялись в московский аэропорт Домодедово, приземлились на других аэродромах. Среди них U6−242, U6−6006 и U6−462 из Сочи, а также U6−2772 из Самарканда, Узбекистан, и U6−2710 из Оша, Кыргызстан.
Сообщается о задержках нескольких авиарейсов. В их числе вылетающие из Домодедово U6−3573 до Бодрума, U6−171, U6−185 и U6−221 до Сочи, а также рейсы из Екатеринбурга (U6−264) и Омска (U6−388), направляющиеся в Домодедово. Введенные ограничения повлияли и на рейсы, связанные с аэропортом Жуковским — задержаны самолеты из Намангана (U6−2460), Худжанда (U6−2426) и лайнер, летящий в Самарканд (U6−2131).
По данным «Комсомольской правды», в Москве с задержками рейсов столкнулись все четыре аэропорта — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Изменения в графиках вылета и прилета коснулись десятков авиарейсов. Ограничения воздушного пространства в Москве были введены после атаки украинских беспилотников.