Пять самолетов «Уральских авиалиний» вынужденно сели на запасные аэродромы

Сообщается о задержках нескольких авиарейсов. В их числе вылетающие из Домодедово U6−3573 до Бодрума, U6−171, U6−185 и U6−221 до Сочи, а также рейсы из Екатеринбурга (U6−264) и Омска (U6−388), направляющиеся в Домодедово. Введенные ограничения повлияли и на рейсы, связанные с аэропортом Жуковским — задержаны самолеты из Намангана (U6−2460), Худжанда (U6−2426) и лайнер, летящий в Самарканд (U6−2131).