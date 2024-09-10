В Казани закрыли аэропорт из-за угрозы безопасности

Напомним, что сегодня произошла массированная атака украинских беспилотников на территорию России. Как сообщили в Минобороны, в течение ночи силы ПВО сбили и перехватили более 140 БПЛА в девяти регионах страны. В результате нападения дрона в подмосковном Раменском погибла женщина. Ночью временно закрывали три столичных аэропорта — Внуково, Домодедово и Жуковский.