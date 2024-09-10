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В Казани закрыли аэропорт из-за угрозы безопасности

КАЗАНЬ, 10 сентября, ФедералПресс. Росавиация временно ограничила работу международного аэропорта Казани. С 7 часов утра воздушная гавань не отправляет и не принимает самолеты. Как пояснили в ведомстве, это сделано для обеспечения безопасности.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Напомним, что сегодня произошла массированная атака украинских беспилотников на территорию России. Как сообщили в Минобороны, в течение ночи силы ПВО сбили и перехватили более 140 БПЛА в девяти регионах страны. В результате нападения дрона в подмосковном Раменском погибла женщина. Ночью временно закрывали три столичных аэропорта — Внуково, Домодедово и Жуковский.