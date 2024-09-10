Новосибирский суд отказался прекратить дело директора АО «Кудряшовское»

10 сентября новосибирский суд отказал в прекращении уголовного дела директора АОА "Владимира Гавриленко об уничтожении или повреждении лесов. Ему не удалось добиться назначения судебного штрафа. Дело продолжат рассматривать.
Обвиняемому не удалось добиться в суде завершения рассмотрения его уголовного дела об ущербе природе.
— 10 сентября 2024 года Колыванским районным судом в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении Владимира Гавриленко с назначением судебного штрафа отказано, — сообщили в суде.
Суд продолжит рассматривать дело по существу.
Директора АО «Кудряшовское» задержали в середине октября 2022 года. По результатам проверок природоохранной прокуратуры возбудили несколько уголовных дел в связи с загрязнением окружающей среды: о загрязнении реки Амба с массовой гибелью рыбы (ч. 1 ст. 250 УК), о порче земли (ч. 1 254 УК) и об уничтожении или повреждении лесных насаждений (ч. 4 ст. 261 УК).
Суд заключил Гавриленко под стражу, практически сразу его уволили с руководящей должности. В СИЗО бывший топ-менеджер пробыл около полугода, затем его выпустили под домашний арест.
В обвинительном заключении прокуроры указали, что действия директора свинокомплекса повлекли причинение многомиллиардного вреда окружающей среде: в апреле 2022 года руководитель предприятия дал указание внести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе, в результате чего произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов.
Ущерб природе правоохранители оценили на сумму около 3 миллиардов рублей: вред земельным участкам продуктами хозяйственной деятельности АО (навозом) — 1 780 306 772,04 рублей, лесным насаждениям — 3 155 209 рублей, поверхностным водам реки Амба — 1 134 876 374 рублей, а также в связи с гибелью водных биоресурсов — 119 079 118,40 рублей.
Согласно картотеке суда судебные заседания многократно откладывались и переносились — не являлись адвокат, подсудимый, потерпевший, свидетели. А изначально защита вообще пыталась передать дело на рассмотрение в другой регион.
К июню 2024 года истекли сроки привлечения подсудимого к ответственности по двум статьям, где, по мнению следствия, был допущен многомиллиардный вред природе. Поэтому суд прекратил по ним уголовное преследование.
Осталось только обвинение по ч. 4 ст. 261 УК — уничтожение или повреждение лесных насаждений, вред которым оценивался в размере чуть более 3 миллионов рублей.
Этот ущерб погасило за Гавриленко его «родное» предприятие — АО «Кудряшовское», после чего обвиняемый подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Обвиняемого «поддержали» защитники. Гособвинение категорически возражало. Рассмотрение дела продолжится 30 сентября.
А другое «громкое» природоохранное дело по обвинению директора Новосибирского КБК Диденко в ущербе природе на 244 миллиона только начали рассматривать в Новосибирске.
Евгений Булгаков.