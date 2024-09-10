Новосибирский суд отказался прекратить дело директора АО «Кудряшовское»

Директора АО «Кудряшовское» задержали в середине октября 2022 года. По результатам проверок природоохранной прокуратуры возбудили несколько уголовных дел в связи с загрязнением окружающей среды: о загрязнении реки Амба с массовой гибелью рыбы (ч. 1 ст. 250 УК), о порче земли (ч. 1 254 УК) и об уничтожении или повреждении лесных насаждений (ч. 4 ст. 261 УК).