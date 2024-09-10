Жительница дома в Раменском рассказала об атаке беспилотника

«Когда мы уже хотели обратно в дом зайти, нам сказали никуда не заходить, даже на территорию нашего жилого комплекса. Даже тем, кто живёт не в первом подъезде, то есть во втором, третьем, четвёртом. Нам сказали никуда не заходить…. Мы очень все испугались, очень мы переволновались, потому что очень боялись за свою жизнь, за жизни людей, которые там были», — рассказала Валерия.