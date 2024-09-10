На СВО в Макеевке погиб уроженец Пермского края

Мужчина родился 1 февраля 1975 года в поселке Нижний Лух Добрянского муниципального района. После окончания школы прикамец выучился на тракториста и начал работать в леспрохозе. А позже переехал в столицу Прикамья, где устроился в ООО «Пермская РЭБ флота» слесарем.
В мае текущего года Александр Омелевич заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. А 23 августа того же года он погиб в ходе выполнения боевых задач в Макеевке.
Церемония прощания с бойцом состоится сегодня, 10 сентября, в 11.00 во дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина.