На СВО в Макеевке погиб уроженец Пермского края

Мужчина родился 1 февраля 1975 года в поселке Нижний Лух Добрянского муниципального района. После окончания школы прикамец выучился на тракториста и начал работать в леспрохозе. А позже переехал в столицу Прикамья, где устроился в ООО «Пермская РЭБ флота» слесарем.