Депутата Норильского городского совета обвиняют в коммерческом подкупе

Ранее сообщалось о том, что прокуратура запросила 14 лет лишения свободы с многомиллионным штрафом для депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Сам депутат отрицает все обвинения и настаивает на своей невиновности.