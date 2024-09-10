Депутата Норильского городского совета обвиняют в коммерческом подкупе

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата Норильского городского совета. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Депутат обвиняется в коммерческом подкупе. Установлено, что с 2022 года чиновник был начальником отдела эксплуатации крупной компании. В том же году к нему обратился родственник — субподрядчик, занимающийся предоставлением транспорта.
Родственник предложил руководителю отдела оформить путевые листы с недостоверными сведениями о выполненных работах на самосвале и ковшовом погрузчике, завысив показатели.
В 2023 году депутат лично передал 800 тысяч рублей сотрудникам фирмы, в отношении которых уже утверждено обвинение, в качестве незаконного вознаграждения.
По материалам УФСБ Красноярского края в отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Народного избранника поместили под стражу на 2 месяца. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура запросила 14 лет лишения свободы с многомиллионным штрафом для депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Сам депутат отрицает все обвинения и настаивает на своей невиновности.