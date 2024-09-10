В Башкирии на железнодорожных путях увеличилось количество ДТП.

«За восемь месяцев 2024 года в ДТП на железнодорожных переездах КбшЖД пострадало семь человек, из них двое погибло. Призываем водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов, — подчеркнули в организации. — Для предупреждения ДТП сотрудники Куйбышевской железной дороги проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами».