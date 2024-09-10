В Эхирит-Булагатском районе задержали браконьеров с семью тушами косуль

Минувшей ночью в ходе рейда на лесной дороге оперативники уголовного розыска заметили внедорожник и остановили его для проверки. В салоне автомобиля полицейские увидели охотничье снаряжение, а в багажнике — туши косуль. Водитель и пассажиры иномарки изложили разные версии того, зачем отправились в лес с оружием: одни называли себя туристами, другие охотниками на волка, якобы купившими дичь у местных жителей. Однако всё свидетельствовало о том, что животные были добыты недавно. Запутавшись в своих показаниях, браконьеры признались, что сами убили зверей, и показали места, где разделали их и оставили шкуры. При этом инцидент произошёл в период, когда охота на данный вид запрещена.