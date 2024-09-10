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СКР сообщил подробности убийства главы Свердловского отдела Середкина

Он был убит с особой жестокостью.

Подробности убийства руководителя Свердловского отдела СКР Перми Евгения Середкина сообщили в краевом ведомстве.

Речь идёт о трагедии, о которой стало известно утром 10 сентября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Евгений Середкин был найден убитым в своём доме. По данным «Ъ-Прикамье», мужчина был зарублен топором.

Как рассказывает СУ СКР по Пермскому краю, работа на месте убийства следователя была поручена группе из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов и координировалась главой краевого ведомства Денисом Головкиным.

После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Подозреваемый в преступлении был установлен и задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд для избрания меры пресечения. Уточняется, что подозреваемого планируют заключить под стражу.

«Следствием устанавливаются все мотивы совершённого преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — сообщили в краевом СУ СКР.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства убийства Евгения Середкина.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по данным «Ъ-Прикамье», мужчина был найден в ночь на 10 сентября в своём доме.