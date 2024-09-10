СКР сообщил подробности убийства главы Свердловского отдела Середкина

Речь идёт о трагедии, о которой стало известно утром 10 сентября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Евгений Середкин был найден убитым в своём доме. По данным «Ъ-Прикамье», мужчина был зарублен топором.
Как рассказывает СУ СКР по Пермскому краю, работа на месте убийства следователя была поручена группе из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов и координировалась главой краевого ведомства Денисом Головкиным.
После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Подозреваемый в преступлении был установлен и задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд для избрания меры пресечения. Уточняется, что подозреваемого планируют заключить под стражу.
«Следствием устанавливаются все мотивы совершённого преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — сообщили в краевом СУ СКР.
Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства убийства Евгения Середкина.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по данным «Ъ-Прикамье», мужчина был найден в ночь на 10 сентября в своём доме.