СКР сообщил подробности убийства главы Свердловского отдела Середкина

После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Подозреваемый в преступлении был установлен и задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд для избрания меры пресечения. Уточняется, что подозреваемого планируют заключить под стражу.