Большегруз въехал в УАЗ из-за отказа тормозов в Иркутской области

На улице Некрасова в Усть-Куте у грузовика отказали тормоза, и он въехал во внедорожник. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.
«42-летний водитель грузовика с тралом, груженым экскаватором, остановился на подъеме из-за поломки транспорта. Во время ремонта большегруз начал отъезжать назад и наехал на припаркованный автомобиль “УАЗ”», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
В результате грузовик перекрыл дорогу и повредил внедорожник. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия выехала спецтехника дорожных служб, чтобы убрать с проезжей части транспорт и освободить проезд.
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