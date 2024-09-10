Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большегруз въехал в УАЗ из-за отказа тормозов в Иркутской области

Грузовик перекрыл дорогу.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

На улице Некрасова в Усть-Куте у грузовика отказали тормоза, и он въехал во внедорожник. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.

«42-летний водитель грузовика с тралом, груженым экскаватором, остановился на подъеме из-за поломки транспорта. Во время ремонта большегруз начал отъезжать назад и наехал на припаркованный автомобиль “УАЗ”», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

В результате грузовик перекрыл дорогу и повредил внедорожник. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия выехала спецтехника дорожных служб, чтобы убрать с проезжей части транспорт и освободить проезд.

На выходных в Иркутске произошло ДТП с участием автобуса. Общественный транспорт снёс фонарный столб. В салоне находились пассажиры.

Ранее полиция опубликовала видео погони в Иркутске. 21-летний водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но не справился с управлением и влетел в дерево.