По их словам, у ВСУ «катастрофический запас запчастей».
«Это отличная система, но износ очень высок», — рассказал газете один из артиллеристов. Вскоре понадобилась замена стволов, однако их производство занимает несколько месяцев, отметил военный.
«Абсурдно, что в настоящее время больше систем вооружения вышло из строя из-за отсутствия запасных частей, чем из-за обстрелов противника», — приводит издание слова председателя комитета бундестага по обороне Маркуса Фабера.
Министр обороны Германии Борис Писториус 6 сентября заявил, что ФРГ поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. 4 сентября канцлер Олаф Шольц подтвердил поставку Украине 17 систем ПВО.
Россия осуждает любые военные поставки Украине. В Москве не раз заявляли, что для начала мирных переговоров с Украиной Запад должен прекратить поставлять Киеву вооружение.