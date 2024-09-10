Bild рассказала о нехватке запчастей у ВСУ для немецких гаубиц

ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, из-за этого они не могут использовать значительную часть поставленных Германией, Нидерландами и Италией танковых гаубиц, которые выведены из строя, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на двух командиров украинских артиллерийских подразделений.