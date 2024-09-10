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Bild рассказала о нехватке запчастей у ВСУ для немецких гаубиц

ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, из-за этого они не могут использовать значительную часть поставленных Германией, Нидерландами и Италией танковых гаубиц, которые выведены из строя, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на двух командиров украинских артиллерийских подразделений.

Источник: AFP 2023

По их словам, у ВСУ «катастрофический запас запчастей».

«Это отличная система, но износ очень высок», — рассказал газете один из артиллеристов. Вскоре понадобилась замена стволов, однако их производство занимает несколько месяцев, отметил военный.

«Абсурдно, что в настоящее время больше систем вооружения вышло из строя из-за отсутствия запасных частей, чем из-за обстрелов противника», — приводит издание слова председателя комитета бундестага по обороне Маркуса Фабера.

Министр обороны Германии Борис Писториус 6 сентября заявил, что ФРГ поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. 4 сентября канцлер Олаф Шольц подтвердил поставку Украине 17 систем ПВО.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. В Москве не раз заявляли, что для начала мирных переговоров с Украиной Запад должен прекратить поставлять Киеву вооружение.