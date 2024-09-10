В Омске водитель с младенцем в салоне влетел в столб

Ранее мы сообщали об аварии, которая произошла в районе пересечения ул. Дианова с ул. Лисицкого. Полицейские, прибывшие на место, установили, что столкновение произошло между легковым автомобилем и мопедом «Хонда» под управлением 18-летнего подростка, у которого не было прав. В результате аварии 17-летнего пассажира мопеда доставили в больницу.