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В Омске водитель с младенцем в салоне влетел в столб

Ребёнок не был пристёгнут.

Источник: Госавтоинспекция Омской области

Госавтоинспекция Омской области сообщила об аварии, которая произошла на Пушкинском тракте. В аварии пострадала женщина и ребёнок.

Прибывшие на место полицейские увидели, что внедорожник допустил наезд на опору городского электроосвещения с дорожными знаками. Медицинская помощь понадобилась 35-летней женщине и 7-месячному ребенку. Полицейские также сообщили, что ребёнок перевозился без детского удерживающего устройства. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали об аварии, которая произошла в районе пересечения ул. Дианова с ул. Лисицкого. Полицейские, прибывшие на место, установили, что столкновение произошло между легковым автомобилем и мопедом «Хонда» под управлением 18-летнего подростка, у которого не было прав. В результате аварии 17-летнего пассажира мопеда доставили в больницу.