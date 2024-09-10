На ЕКАД водитель иномарки устроил массовое ДТП и скрылся

Водитель Nissan Primera выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hola. После этого машина врезалась в Renault Logan, пишет портал E1.ru.
В результате ДТП пострадал 33-летний водитель Renault. С черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки его госпитализировали. Водитель Nissan скрылся с места дорожного происшествия.
Автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося, виновника аварии разыскивают, сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Свердловской области.
В тот же день, 9 сентября, в Екатеринбурге пассажир и кондуктор автобуса пострадали в аварии с иномаркой.