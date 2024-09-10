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На ЕКАД водитель иномарки устроил массовое ДТП и скрылся

На 21-м километре ЕКАД 9 сентября произошла массовая авария с пострадавшим.

Водитель Nissan Primera выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hola. После этого машина врезалась в Renault Logan, пишет портал E1.ru.

В результате ДТП пострадал 33-летний водитель Renault. С черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки его госпитализировали. Водитель Nissan скрылся с места дорожного происшествия.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося, виновника аварии разыскивают, сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Свердловской области.

В тот же день, 9 сентября, в Екатеринбурге пассажир и кондуктор автобуса пострадали в аварии с иномаркой.